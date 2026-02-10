Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

OK radio pre 1 sat  |  Ok Radio,RTS
Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

Građani koji su podneli prijavu za upis svojine u okviru programa „Svoj na svome“ prva rešenja mogu da očekuju već u narednim danima, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac.

Kako je naveo, prijavu je do sada podnelo skoro dva i po miliona građana, a rok za podnošenje primedbi iznosi mesec dana. U slučajevima gde nema pritužbi, rešenja će građanima stizati na kućne adrese u najkraćem roku, prenosi RTS. Šekularac ističe da su nadležne službe u potpunosti spremne, kako u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, tako i u pogledu kadrovskih kapaciteta. Posebnu ulogu u obradi podataka imaće veštačka inteligencija, koja će, prema njegovim
RTV Novi Pazar pre 31 minuta
Mondo pre 1 sat
N1 Info pre 1 sat
Glas juga pre 1 sat
Šabačke novosti pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
B92 pre 1 sat
Nedeljnik pre 6 minuta
Blic pre 6 minuta
Nedeljnik pre 6 minuta
Biznis i finansije pre 1 minut
Blic pre 6 minuta