Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

Građani koji su podneli prijavu za upis svojine u okviru programa „Svoj na svome“ prva rešenja mogu da očekuju već u narednim danima, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac.

Kako je naveo, prijavu je do sada podnelo skoro dva i po miliona građana, a rok za podnošenje primedbi iznosi mesec dana. U slučajevima gde nema pritužbi, rešenja će građanima stizati na kućne adrese u najkraćem roku, prenosi RTS. Šekularac ističe da su nadležne službe u potpunosti spremne, kako u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, tako i u pogledu kadrovskih kapaciteta. Posebnu ulogu u obradi podataka imaće veštačka inteligencija, koja će, prema njegovim