Leskovac: uhapšeni rukovodioci ustanove zbog zloupotreba službenog položaja

Politika pre 2 sata
Leskovac: uhapšeni rukovodioci ustanove zbog zloupotreba službenog položaja

Ukupna materijalna šteta koju su osumnjičeni pričinili ustanovi, čiji je osnivač Republika Srbija, iznosi preko sedam miliona dinara

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su danas G. S. (65), bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D. Đ. (50), rukovodioca u ovoj Ustanovi, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba službenog
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

UHAPŠENE BIVŠA DIREKTORKA I RUKOVODILAC USTANOVE ZA STARIJE U LESKOVCU: Sumnja se na zloupotrebe teške više od sedam miliona…

UHAPŠENE BIVŠA DIREKTORKA I RUKOVODILAC USTANOVE ZA STARIJE U LESKOVCU: Sumnja se na zloupotrebe teške više od sedam miliona dinara

Glas juga pre 2 sata
Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od 7 miliona dinara

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od 7 miliona dinara

Nedeljnik pre 3 sata
Uhapšene bivša direktorka i rukovodilac Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu

Uhapšene bivša direktorka i rukovodilac Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu

Serbian News Media pre 3 sata
Uhapšeni rukovodioci leskovačke ustanove za stare: Oštetili državni budžet za sedam miliona dinara

Uhapšeni rukovodioci leskovačke ustanove za stare: Oštetili državni budžet za sedam miliona dinara

Radio 021 pre 4 sati
Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

Uhapšeni rukovodioci Doma za stare u Leskovcu: Direktorka trošila novac sa kolegom na putovanja i poklone

Mondo pre 3 sata
Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od sedam miliona dinara

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili državni budžet za više od sedam miliona dinara

N1 Info pre 4 sati
Uhapšena bivša direktorka Doma za stare u Leskovcu: službeni novac trošila na Beč, Kopaonik i poklone

Uhapšena bivša direktorka Doma za stare u Leskovcu: službeni novac trošila na Beč, Kopaonik i poklone

Jugmedia pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišLeskovacTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovakorupcijazloupotreba službenog položaja

Politika, najnovije vesti »

„Insistiranje na razlikama između opozicionih aktera je kontraproduktivno“: Predstavnici opozicije govorili na tribini „Od…

„Insistiranje na razlikama između opozicionih aktera je kontraproduktivno“: Predstavnici opozicije govorili na tribini „Od bunta do institucija“

Danas pre 6 minuta
Ponoš: Vlast priprema zakonski osnov da vlada do kraja decenije i ne odgovara ni za šta

Ponoš: Vlast priprema zakonski osnov da vlada do kraja decenije i ne odgovara ni za šta

Danas pre 2 sata
RSE: SAD će nastaviti da podržavaju Bezbednosne snage Kosova vojnom opremom

RSE: SAD će nastaviti da podržavaju Bezbednosne snage Kosova vojnom opremom

Danas pre 4 sati
Može li Paolo Zampoli konačno da isposluje susret Vučić-Tramp i koliko će to lobiranje koštati Srbiju?

Može li Paolo Zampoli konačno da isposluje susret Vučić-Tramp i koliko će to lobiranje koštati Srbiju?

Danas pre 5 sati
Potpredsednik Samoopredeljenja: Sutra očekujem konstitisanje parlamenta i formiranje vlade Kosova

Potpredsednik Samoopredeljenja: Sutra očekujem konstitisanje parlamenta i formiranje vlade Kosova

Danas pre 5 sati