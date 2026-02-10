Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

On je ranije za „Vašington post” izjavio da „nimalo ne žali” zbog svog postupka, ali i da je bio zabrinut za budućnost svog radnog mesta

DETROIT – Radnik američke automobilske kompanije Ford Motor, koji je tokom januarske posete predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa fabrici kamiona dobacivao uvrede, i dalje je zaposlen i nema nijednu disciplinsku meru u dosijeu, saopštila je danas predstavnica sindikata Ujedinjeni automobilski radnici (UAW). Potpredsednica UAW-a Lora Dikerson izjavila je na skupu u Vašingtonu da sindikat pruža punu podršku radniku Ti-Džeju Sabuli, 40-godišnjem