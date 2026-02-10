Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

Politika pre 10 minuta
Radnik Forda koji je dobacivao Trampu zadržao posao, bez disciplinskih mera

On je ranije za „Vašington post” izjavio da „nimalo ne žali” zbog svog postupka, ali i da je bio zabrinut za budućnost svog radnog mesta

DETROIT – Radnik američke automobilske kompanije Ford Motor, koji je tokom januarske posete predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa fabrici kamiona dobacivao uvrede, i dalje je zaposlen i nema nijednu disciplinsku meru u dosijeu, saopštila je danas predstavnica sindikata Ujedinjeni automobilski radnici (UAW). Potpredsednica UAW-a Lora Dikerson izjavila je na skupu u Vašingtonu da sindikat pruža punu podršku radniku Ti-Džeju Sabuli, 40-godišnjem
