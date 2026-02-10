Selo od 252 stanovnika dočekaće zlatnu medalju

Selo od 252 stanovnika dočekaće zlatnu medalju

​Pobedio je u trci na 20 kilometara i pogodio svih 20 meta

Starheim, malo norveško selo sa jedva 252 stanovnika, trese groznica olimpijske euforije. Njihov sugrađanin Johan Olav Botn (26) okitio se zlatnom medaljom na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u disciplini biatlon (individual, 20 kilometara), i to na spektakularan način. Botn je do pobede stigao uz takozvani „golden ziro” – savršenim performansom na strelištu. Pogodio je svih 20 meta, izbegavši bilo kakvu kaznu u vidu dodatnih minuta. Njegovo vreme od 51:31.5
