Na današnji dan: Puškin ubijen u dvoboju, umrli Milan Obrenović, Kardelj, Artur Miler i Širli Templ

Radio 021 pre 53 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Puškin ubijen u dvoboju, umrli Milan Obrenović, Kardelj, Artur Miler i Širli Templ

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 10. februar, u svetu i kod nas.

1258 - Mongoli su zauzeli Bagdad, tadašnji centar islamskog sveta, spalili grad i pobili 10.000 ljudi. 1763 - Mirovnim ugovorom u Parizu završen je Sedmogodišnji rat, prvi oružani sukob svih evropskih sila. Sporazumom, koji su potpisale Velika Britanija, Francuska i Španija, Francuska se gotovo sasvim povukla iz Indije, a Velikoj Britaniji je prepustila i Kanadu. Španija je dobila Luizijanu i Kubu, a Pruska je zadržala Šleziju koju je preuzela od Austrije. 1837 - U
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 10. februar

Na današnji dan, 10. februar

Šabačke novosti pre 57 minuta
Na današnji dan, 10. februar

Na današnji dan, 10. februar

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KubaKanadaIndijaAustrijaVelika BritanijaParizŠpanijaBagdadFrancuska

Regioni, najnovije vesti »

Statueta „Joakim Vujić“ Dramskom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu

Statueta „Joakim Vujić“ Dramskom departmanu Akademije umetnosti u Novom Sadu

Ritam grada Kg pre 32 minuta
Međunarodni dan žena i devojaka u nauci biće obeležen i na Univerzitetu u Kragujevcu

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci biće obeležen i na Univerzitetu u Kragujevcu

Ritam grada Kg pre 37 minuta
Promocija Vodiča za arhive i PR službe u kulturnim ustanovama

Promocija Vodiča za arhive i PR službe u kulturnim ustanovama

Glas Šumadije pre 7 minuta
Havarijska isključenja vode za danas

Havarijska isključenja vode za danas

Glas Šumadije pre 32 minuta
Dug bankama na ime kredita za godinu dana povećan za 15 odsto

Dug bankama na ime kredita za godinu dana povećan za 15 odsto

Pressek pre 22 minuta