"Svoj na svome": Stiglo dva i po miliona prijava nelegalnih objekata, prva rešenja očekuju se narednih dana

Prva rešenja za upis nelegalnih objekata građani mogu da očekuju već u narednim danima, potvrdio je državni sekretar u resornom ministarstvu Ranko Šekularac.

Prijavu za upis svojine "Svoj na svome" podnelo je skoro dva i po miliona građana. Šekularac kaže za RTS da je rok za primedbe mesec dana, a da prva rešenja prijave za upis svojine, gde nema pritužbi, građani mogu očekivati već u narednih nekoliko dana na svojim kućnim adresama. "Kolege iz agencije su spremne i u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti, ali i u pogledu ljudstva. Veštačka inteligencija će u velikoj meri raditi svoj posao uparivanja svih podataka