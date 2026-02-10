VIDEO: Advokati protestovali ispred novosadskog suda zbog usvajanja "Mrdićevih zakona"

Neformalna grupa advokata protestovala ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj ulici zbog usvajanja spornih "Mrdićevih zakona".

Ujedno je Advokatska komora Vojvodine obustavila rad na jedan dan. Okupljeni ispred suda zvižde i prave buku, a u jednom momentu su zaposleni u sudu i tužilaštvu izašli i pridružili se protestu. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Radio 021 (@radio_021) Ovaj potez je pozdravljen aplauzom. "Mi ćemo prihvatiti poziv Advokatske komore Vojvodine za učešće na okruglom stolu gde će učestvovati advokati, sudije i tužioci kako bismo našli zajedničko