Makron upozorava na dalje napetosti u odnosima sa SAD: Evropa zatišje ne sme pogrešno da tumači

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da bi Evropa trebalo da se pripremi na nove napetosti u odnosima sa SAD i da nedavni spor oko Grenlanda shvati kao znak za buđenje kako bi se progurale dugo odlagane ekonomske reforme i ojačala moć Evropske unije.

U intervjuima objavljenim u više evropskih novina, Makron je rekao da Evropa ne bi smela da zatišje u odnosima sa Vašingtonom pogrešno protumači kao trajnu promenu, uprkos prividnom okončanju sporova oko Grenlanda, trgovine i tehnologije. “Kada postoji jasan čin agresije, mislim da ne treba da se povijamo ili pokušavamo da postignemo nagodbu. Tu strategiju smo pokušavali mesecima. Ne funkcioniše”, rekao je Makron. Podržao je ideju o novom zajedničkom zaduživanju
