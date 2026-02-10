Proizvođači mleka u centralnoj Srbiji sutra protestuju i prosipaju mleko, traže uvođenje prelevmana

Više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni cenom, otkupom i velikim uvozom mleka, sutra će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, kod hotela Ravni gaj na putu Kragujevac – Kraljevo, rekli su danas za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja.

Planirali su i da prospu više stotina litara mleka, uz zahtev da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja. Član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Predrag Veljković naveo je da će to udruženje sa udruženjem “Šajkača” iz Čačka blokirati magistralni put u centru Mrčajevaca od 13.00 do 15.00 jer je situacija u proizvodnji mleka “deset puta gora nego 2023. kada su uvedeni