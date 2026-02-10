Proizvođači mleka u centralnoj Srbiji sutra protestuju i prosipaju mleko, traže uvođenje prelevmana

Radio sto plus pre 2 sata
Više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni cenom, otkupom i velikim uvozom mleka, sutra će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, kod hotela Ravni gaj na putu Kragujevac – Kraljevo, rekli su danas za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja.

Planirali su i da prospu više stotina litara mleka, uz zahtev da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja. Član udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Predrag Veljković naveo je da će to udruženje sa udruženjem "Šajkača" iz Čačka blokirati magistralni put u centru Mrčajevaca od 13.00 do 15.00 jer je situacija u proizvodnji mleka "deset puta gora nego 2023. kada su uvedeni
Studenti iz Gornjeg Milanovca i Čačka podržali protest mlekara

Studenti iz Gornjeg Milanovca i Čačka podržali protest mlekara

Proizvođači mleka najavili dvočasovnu blokadu puteva: „Situacija deset puta gora nego 2023. kada su uvedeni prelevmani“

Proizvođači mleka najavili dvočasovnu blokadu puteva: „Situacija deset puta gora nego 2023. kada su uvedeni prelevmani“

„Svi koji razumeju muku srpskog seljaka doći će da nas podrže“, sutra blokada magistrale

„Svi koji razumeju muku srpskog seljaka doći će da nas podrže“, sutra blokada magistrale

Studenti iz Gornjeg Milanovca i Čačka podržali protest poljoprivrednika i mlekara

Studenti iz Gornjeg Milanovca i Čačka podržali protest poljoprivrednika i mlekara

