Jokićevo veče bez timske nagrade – Klivlend srušio Denver u finišu

RTS pre 25 minuta
Jokićevo veče bez timske nagrade – Klivlend srušio Denver u finišu

Košarkaši Denver nagetsa poraženi su na svom parketu od Klivend kavalirsa rezultatom 119:117. Nikola Jokić upisao je tripl-dabl učinak.

Nikola Jokić nastavio je da pomera granice NBA lige i u porazu Denvera od Klivlenda upisao 183. tripl-dabl u karijeri. Srpski centar meč je završio sa 22 poena, 14 skokova i 11 asistencija, ali ni još jedna istorijska partija nije bila dovoljna da Denver izbegne poraz u dramatičnoj završnici. Nagetsi su većim delom utakmice kontrolisali igru i rezultat, vodili gotovo tokom celog meča i u poslednju četvrtinu ušli sa pet poena prednosti - 92:87. U dva navrata je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Kakva tragedija u Koloradu! Nezapamćena katastrofa Denvera, a Nikola Jokić... (video)

Kakva tragedija u Koloradu! Nezapamćena katastrofa Denvera, a Nikola Jokić... (video)

Večernje novosti pre 25 minuta
Nezapamćena tragedija Denvera, džabe i treći vezani tripl-dabl Jokića, Klivlend slavio u poslednjim momentima

Nezapamćena tragedija Denvera, džabe i treći vezani tripl-dabl Jokića, Klivlend slavio u poslednjim momentima

Telegraf pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Jokićevo veče bez timske nagrade – Klivlend srušio Denver u finišu

Jokićevo veče bez timske nagrade – Klivlend srušio Denver u finišu

RTS pre 25 minuta
Sensabo trojkom u finišu doneo pobedu Juti protiv Majamija

Sensabo trojkom u finišu doneo pobedu Juti protiv Majamija

RTS pre 5 minuta
Na pomolu senzacionalan povratak: Serena Vilijams stekla pravo da se od 22. februara takmiči

Na pomolu senzacionalan povratak: Serena Vilijams stekla pravo da se od 22. februara takmiči

Kurir pre 5 minuta
"Ne kajem se"! Oglasila se Lindzi Von prvi put nakon jezivog pada na Olimpijskim igrama

"Ne kajem se"! Oglasila se Lindzi Von prvi put nakon jezivog pada na Olimpijskim igrama

Večernje novosti pre 10 minuta
Kakva tragedija u Koloradu! Nezapamćena katastrofa Denvera, a Nikola Jokić... (video)

Kakva tragedija u Koloradu! Nezapamćena katastrofa Denvera, a Nikola Jokić... (video)

Večernje novosti pre 25 minuta