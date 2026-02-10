Kiša, sneg i susnežica – narandžasti meto-alarm u košavskom području

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Ledeni dan u Timočkoj Krajini, a najtoplije na jugu zemlje.

Oblačnost s Jadrana, preko naših krajeva, premešta se dalje ka istoku. Na severu Srbije očekuje se promenljivo, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i hladnije vreme, mestimično sa padavinama. U jutarnjim, večernjim i noćnim satima biće sa susnežie i snega, a tokom dana i kratkotrajne kiše. U oblasti Homolja i Pomoravlja kiša će se lokalno lediti na tlu. U nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine moguće je stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 15