Miloš Milosavljević bez četvrtfinala u sprintu na Olimpijskim zimskim igrama

RTS pre 6 minuta
Srpski skijaš Miloš Milosavljević na Olimpijskim zimskim igrama zauzeo je 87. mesto u kvalifikacijama sprinta, što nije bilo dovoljno za plasman u četvrtfinale.

Milosavljević je 1.600 metara dugu stazu u kros-kantri sprintu klasičnim stilom prešao za tri minuta, 47 sekundi i 03 stotinki. Zaostao je 39,6 sekundi za pobednikom kvalifikacija Norvežaninom Johanesom Hesflotom Klebom. Drugi je bio Ben Ogden iz SAD sa vremenom 3.09,88, a treće mesto osvojio je Francuz Žil Šapaz sa 3.12, 86. Milosavljević je okončao kvalifikacije na 87. poziciji u konkurenciji 95 takmičara. Novi start očekuje ga 13. februara, u trci na 10
