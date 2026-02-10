Norvežanin Johanes Hesflot Klebo osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato u sprintu

RTS pre 3 sata
Norveški takmičar u nordijskom skijašu Johanes Hesflot Klebo osvojio je zlatnu medalju u disciplini kros-kantri klasični sprint na Olimpijskim zimskim igrama u Milanu i Kortini. On je u finalu na stazi u Tezeru kroz cilj prošao za 3:39.74 minuta.

Klebo je osvojio treće uzastopno olimpijsko zlato u sprintu, posle Olimpisjkih igara 2018. i 2022. Klebo je danas osvojio sedmu zlatnu medalju u karijeri na ZOI. On je u karijeri ukupno osvojio devet medalja na ZOI. Srebro je pripalo Amerikancu Benu Ogdenu (3:40.61), dok je bronzano odličje osvojio još jedan Norvežanin Oskar Vike Opstad (3:46.55). U ženskoj konkurenciji u disciplini kros-kantri klasični sprint sve tri medalje pripale su Šveđankama. Zlatnu medalju
