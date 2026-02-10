Rektor Arsić: Priština želi da ugasi naš univerzitet, uručili nam dopis da napustimo zgradu FTN-a u Kosovskoj Mitrovici

Rektor Arsić: Priština želi da ugasi naš univerzitet, uručili nam dopis da napustimo zgradu FTN-a u Kosovskoj Mitrovici

Rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Nebojša Arsić izjavio je za Internet portal RTS da su jutros nepoznate osobe predale dopis u kome se traži iseljenje Fakulteta tehničkih nauka ili sklapanje ugovora o zakupu sa Univerzitetom u Prištini. U dopisu se daje rok od 30 dana za, kako se navodi, regulisanje statusa. Univerzitet je o ovom događaju odmah obavestio predstavnike međunarodne zajednice i Kvinte na Kosovu i Metohiji, kao i najviše državne organe Srbije.

"Jutros, dok smo imali sastanak rektorskog kolegijuma, došla su trojica nepoznatih lica i doneli neki papir i tražili da ga predaju. Šefica kabineta je prekinula sastanak i pitala me da li smemo da primimo taj papir. Pročitao sam ga i rekao da možemo kako bismo svima pokazali kakav odnos imaju prema nama", kaže Arsić. To je dodatno uznemirilo studente i nastavnike, a iza svega stoji politička odluka da se na svaki način ospori rad našeg univerziteta, poručuje Arsić
