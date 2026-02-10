Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

RTV pre 39 minuta  |  Tanjug
Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

KOVILJ - Na delu auto-puta od petlje Beška do petlje Kovilj i na nadvožnjaku iznad auto-puta (Kovilj - Gardinovci), od danas do 13. februara, zbog radova će na pojedinim mestima biti zatvarane vozna i zaustavna traka u smeru ka Novom Sadu.

Radovi na zameni pešačke ograde izvodiće se tokom svetlog dela, a saobraćajne trake biće zatvarane u zoni izvođenja radova, u dužini od 100 metara, saopštili su Putevi Srbije. Saobraćaj će odvijati preticajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ovaj deo auto-puta od danas se zatvara Oglasili se Putevi Srbije: Evo kako će se odvijati saobraćaj

Ovaj deo auto-puta od danas se zatvara Oglasili se Putevi Srbije: Evo kako će se odvijati saobraćaj

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadPutevi Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

RTV pre 39 minuta
Vremenska prognoza za utorak 10. februar 2026: Danas pretežno oblačno i hladnije

Vremenska prognoza za utorak 10. februar 2026: Danas pretežno oblačno i hladnije

Beta pre 4 sati
Pretežno oblačno i hladnije, mestimično s padavinama i košavom

Pretežno oblačno i hladnije, mestimično s padavinama i košavom

RTV pre 4 sati
Život posle naprednjaka

Život posle naprednjaka

Radar pre 4 sati
Čišćenje prosvete od najboljih

Čišćenje prosvete od najboljih

Radar pre 4 sati