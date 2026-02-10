Protest ispred bolnice u Čačku zbog smrti devojčice, direktor razgovarao sa majkom; Tužilaštvo: Naložena odbukcija tela

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTS
Protest ispred bolnice u Čačku zbog smrti devojčice, direktor razgovarao sa majkom; Tužilaštvo: Naložena odbukcija tela

ČAČAK - Direktor čačanske bolnice poručio je građanima koji su se okupili zbog smrti devojčice koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi da se utvrđuje da li je bilo propusta u lečenju. Među okupljenim građanima bila je i majka devojčice.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je uputilo inspekciju u Opštu bolnicu u Čačku kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti četvorogodišnje devojčice, koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi. Četvorogodišnja devojčica iz okoline Čačka je nakon operacije krajnika u čačanskoj bolnici, zbog komplikacija, hitno transportovana za Beograd, gde je preminula. Njena porodica očekuje odgovore na pitanja šta se tačno dogodilo i zbog čega se
