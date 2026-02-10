BiH i Srbija među najkorumpiranijim evropskim državama na listi Transparency Internationala

Slobodna Evropa pre 5 sati
BiH i Srbija među najkorumpiranijim evropskim državama na listi Transparency Internationala

Bosna i Hercegovina i Srbija su među najkorumpiranijim državama Evrope u novom izvještaju Transparency Internationala o Indeksu percepcije korupcije (CPI).

U Indeksu percepcije korupcije za 2025. koji rangira 182 zemlje i teritorije na ljestvici od 0 (visoko korumpirani) do 100 (izrazito nizak stepen korupcije), globalni prosjek je pao na novi minimum sa indeksom 42 od mogućih 100, međutim, države regije Zapadnog Balkana ostaju daleko ispod ovog prosjeka. Najgora je iz regije je Srbija koja se našla na 116. mjestu između Paname i Tajlanda sa indeksom 33. Bosna i Hercegovina sa rezultatom 34 zauzima 109. mjesto na
