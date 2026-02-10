Ministarstvo zdravlja: Upućena inspekcija u Opštu bolnicu Čačak zbog smrti devojčice

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je uputilo inspekciju u Opštu bolnicu Čačak, da bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti četvorogodišnje devojčice tokom operacije krajnika u tom gradu. „Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada.

U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara“, piše u saopštenju na sajtu Ministarstva. Dodali su da će po dobijanju svih izveštaja, preduzeti sve zakonom predviđene mere. Devojčica je operisana u Opštoj bolnici u Čačku, a zbog komplikacija hitno je transportovana za Beograd, gde je preminula.