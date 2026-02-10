Ministarstvo zdravlja: Upućena inspekcija u Opštu bolnicu Čačak zbog smrti devojčice

Serbian News Media pre 1 sat
Ministarstvo zdravlja: Upućena inspekcija u Opštu bolnicu Čačak zbog smrti devojčice

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je uputilo inspekciju u Opštu bolnicu Čačak, da bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti četvorogodišnje devojčice tokom operacije krajnika u tom gradu. „Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada.

U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara“, piše u saopštenju na sajtu Ministarstva. Dodali su da će po dobijanju svih izveštaja, preduzeti sve zakonom predviđene mere. Devojčica je operisana u Opštoj bolnici u Čačku, a zbog komplikacija hitno je transportovana za Beograd, gde je preminula.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Čačani ponovo ispred bolnice zbog smrti devojčice: Direktor kaže - ako postoji propust, onaj ko je kriv će odgovarati

Čačani ponovo ispred bolnice zbog smrti devojčice: Direktor kaže - ako postoji propust, onaj ko je kriv će odgovarati

N1 Info pre 45 minuta
Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo obdukciju tela devojčice koja je preminula nakon operacije krajnika

Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo obdukciju tela devojčice koja je preminula nakon operacije krajnika

Morava info pre 11 minuta
"Rekli su mi da ne mogu sa njom sanitetom, da se snađem za taksi!" Majka preminule devojčice (4) u Čačku za Kurir: Doktor mi…

"Rekli su mi da ne mogu sa njom sanitetom, da se snađem za taksi!" Majka preminule devojčice (4) u Čačku za Kurir: Doktor mi preko Vibera poslao otpusnu listu

Kurir pre 31 minuta
Devojčica (4) iz Čačka preminula nakon operacije krajnika: Oglasila se bolnica, Tužilaštvo pokrenulo istragu

Devojčica (4) iz Čačka preminula nakon operacije krajnika: Oglasila se bolnica, Tužilaštvo pokrenulo istragu

NIN pre 1 sat
VJT u Čačku saopštilo kako će se voditi istraga o smrti devojčice

VJT u Čačku saopštilo kako će se voditi istraga o smrti devojčice

Ozon press pre 1 sat
Pedijatar Milićević o smrti male Eme: "Ovo je okidač za fatalni ishod operacije krajnika, čak i kod zdrave dece"

Pedijatar Milićević o smrti male Eme: "Ovo je okidač za fatalni ishod operacije krajnika, čak i kod zdrave dece"

Mondo pre 1 sat
Majka preminule devojčice iz Čačka otkrila strašne detalje: "Rekli su mi taksijem da idem za Beograd"

Majka preminule devojčice iz Čačka otkrila strašne detalje: "Rekli su mi taksijem da idem za Beograd"

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili džavni budžet za više od sedam miliona dinara

Rukovodioci ustanove za stare u Leskovcu oštetili džavni budžet za više od sedam miliona dinara

Danas pre 21 minuta
Edi Rama nazvao haškog tužioca u slučaju protiv lidera OVK „belosvetskim idiotom“

Edi Rama nazvao haškog tužioca u slučaju protiv lidera OVK „belosvetskim idiotom“

Danas pre 6 minuta
Čačani ponovo ispred bolnice zbog smrti devojčice: Direktor kaže - ako postoji propust, onaj ko je kriv će odgovarati

Čačani ponovo ispred bolnice zbog smrti devojčice: Direktor kaže - ako postoji propust, onaj ko je kriv će odgovarati

N1 Info pre 45 minuta
Partneri Srbija: Izmene Zakona o tajnosti podataka u toku, ali tajne

Partneri Srbija: Izmene Zakona o tajnosti podataka u toku, ali tajne

Mašina pre 11 minuta
Održan protest advokata u Novom Sadu zbog „Mrdićevih zakona“, Beljanski: Najbitnije je da sudije i tužioci podignu svoj glas…

Održan protest advokata u Novom Sadu zbog „Mrdićevih zakona“, Beljanski: Najbitnije je da sudije i tužioci podignu svoj glas (VIDEO)

Insajder pre 5 minuta