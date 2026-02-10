U Kragujevcu večeras skup podrške aktivisti čiji je automobil demoliran

Zborovi građana Kragujevca najavili su za večeras protes u znak podrške aktivisti Stevanu Mihailoviću čiji je automobil noćas demoliran.

Skup će biti održan na Đačkom trgu od 19 časova pod parolom „Neće vam proći. Svi na ulice“. Noćas su nepoznate osobe isekle gume i polomile stakla na vozilu koje je vlasništvo aktiviste. Mihailović je danas rekao agenciji Beta da je policija izvršila uviđaj ta dodao da se incident desio nakon što ga je lokalni provladin portal „Ucentar“ targetirao zbog podrške studentima. Stranka slobode i pravde u Kragujevcu je danas ocenila da je uništavanje automobila