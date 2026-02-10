Obradović posle Budućnosti: „Raspadam se – mogu misliti kako je njima“

Sputnik pre 25 minuta
Obradović posle Budućnosti: „Raspadam se – mogu misliti kako je njima“

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle pobede protiv Budućnosti da su crveno-beli pronašli snagu i odigrali kvalitetno posle napornih mečeva u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Podgorici ekipu Budućnosti rezultatom 93:80, u meču 18. kola Grupe B ABA lige. „Zasluženo smo pobedili, kontrolisali smo utakmicu u celom njenom toku, iskoristili smo kvalitet, dobra rotacija. Stvarno je bila teška utakmica za nas posle duplog kola Evrolige i napornih susreta. Našli smo snage i odigrali kvalitetno. Veoma sam zadovoljan jer Budućnost igra izvanredno, pogotovo ovde. U drugom tom delu takmičenja će mnogi
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPodgoricaEvroligaABA ligaSaša ObradovićsportKk Crvena Zvezda

