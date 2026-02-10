Tužilac u završnoj reči Tačiju i ostalima: Optuženi bili ključni članovi štaba OVK, postojao umišljaj

Predstavnici Specijalizovanog tužilaštva u Hagu danas su u nastavku iznošenja završne reči na suđenju četvorici bivših vođa tzv. OVK istakli da su optuženi imali snažnu kolektivnu ulogu kao ključni članovi glavnog štaba tzv. OVK, da je postojao njihov umišljaj, da su imali saznanja o krivičnim delima i vršili efektivnu kontrolu na terenu.

Tužilac Metju Holing je u završnoj reči na suđenju Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, istakao da individualnu odgovornost snosi svaki od njih, ali da je njihov individualni status proizveo efekte koji su prevazilazili pojedinačni udeo u krivičnim delima svakog od njih. „S obzirom na funkcije koje su obavljali bili su u mogućnosti da rade na ostvarenju zajedničkog
