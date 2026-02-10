Ana Grigorović: Dirljivo pitanje predstave "Krokodil" je kako društvo prihvata razlike

Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je rediteljka Ana Grigorović koja je govorila o predstavi "Krokodil" čija je premjera 12. februara uz slobodan ulaz u Malom pozorištu "Duško Radović".

Grigorović je rekla da je "Krokodil" monodrama rumunske spisateljice Lize Vilk, koja je "vrlo poetska struktura o dečaku od njegove 11. do 14. njegove godine, koji ima rodnu disforiju". Prema njenim rečima, to znači "da on suštinski istražuje na vrlo suptilni dečiji način pitanje roda, odabira roda i njegove seksualnosti". "Termin rodna disforija nije toliko zastupljen, nismo toliko upoznati s njim i to ne znači automatski da je određujuć, ali to je vrlo krhka faza
