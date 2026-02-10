Drama u Surčinu: Pao kran na gradilištu, konstrukcija povredila radnika!

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Drama u Surčinu: Pao kran na gradilištu, konstrukcija povredila radnika!

U beogradskom naselju Surčin danas je oko 11 časova došlo do nesreće na radu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ogroman kran se srušio i tom prilikom povredio jednog od radnika koji se nalazio na terenu. Na licu mesta se trenutno nalaze ekipe Hitne pomoći i policije, vatrogasci-spasioci. Kako nezvanično saznajemo, do incidenta je došlo iznenada, a radnici koji su se zatekli u blizini odmah su pozvali pomoć. Policijske patrole su blokirale pristupni deo gradilišta kako bi omogućile medicinskim ekipama da što pre priđu povređenom
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pao kran na Ledinama: Ima povređenih (foto)

Pao kran na Ledinama: Ima povređenih (foto)

Pravda pre 2 sata
Nezgoda na gradilištu u Beogradu: Pao kran; Povređeni prebačen u Urgentni centar FOTO/VIDEO

Nezgoda na gradilištu u Beogradu: Pao kran; Povređeni prebačen u Urgentni centar FOTO/VIDEO

B92 pre 4 sati
(Video) Pao kran na gradilištu na Ledinama, jedna osoba prevezena u Urgentni centar

(Video) Pao kran na gradilištu na Ledinama, jedna osoba prevezena u Urgentni centar

Blic pre 5 sati
Srušio se kran na gradilištu, povređen radnik: Užas u Surčinu

Srušio se kran na gradilištu, povređen radnik: Užas u Surčinu

Mondo pre 4 sati
Prve slike iz Surčina: Pao kran i zakačio radnika! Vatrogasci, hitna i policija hitno na terenu

Prve slike iz Surčina: Pao kran i zakačio radnika! Vatrogasci, hitna i policija hitno na terenu

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Policijasurcinbeogradhitna pomockran

Društvo, najnovije vesti »

Miljuš: Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Miljuš: Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

N1 Info pre 13 minuta
Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Beta pre 13 minuta
Fiskalni savet: Reforma platnih razreda podbacila u samoj koncepciji, a ne u primeni

Fiskalni savet: Reforma platnih razreda podbacila u samoj koncepciji, a ne u primeni

N1 Info pre 3 minuta
Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Miljuš (SSP): Ministar bi da za Savet REM-a predloži Šešelja, Mišu Vacića i Simu Spasića

Serbian News Media pre 8 minuta
Ne gledajte samo datum važenja pasoša: Pravilo koje može da vas zadrži na aerodromu

Ne gledajte samo datum važenja pasoša: Pravilo koje može da vas zadrži na aerodromu

Danas pre 13 minuta