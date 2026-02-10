MUP: Danas počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

Telegraf pre 20 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
MUP: Danas počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je završena rekonstrukcija objekta Policijske stanice Palilula, Policijske uprave za grad Beograd, u Ulici Mije Kovačevića broj 15 i da će od danas zvanično početi rad sa građanima i da obavlja redovne poslove i zadatke. Kako se navodi, Odsek za upravne poslove Policijske stanice Palilula obavljaće poslove iz svoje nadležnosti radnim danima, od 7.30 do 20 časova, kao i subotom od 7.30 do 15.30 časova.
Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPPalilulabeogradRadno vreme

