Poznati Bosanac preuzeo Hapoel: Vodiće ekipu u Ligi šampiona

Iskusni stručnjak iz Bosne i Hercegovine, poznati trener Predrag Krunić postao je novi strateg ekipe Hapoela iz Holona, potvrdio je ovaj izraelski klub putem svojih javnih glasila.

Ovo je već bilo najavljeno ranije, a sada je stigla potvrda. Predrag Krunić je dobio ugovor do kraja sezone, a onda će odlučiti o njegovoj sudbini u zavisnosti od rezultata. Krunić će debitovati već u Ligi šampiona, gde Hapoel igra protiv neugodne ekipe Ritasa iz Litvanije. Inače, Predrag Krunić ima 58 godina, a trenerskim poslom se bavi još od 1994. On je prvo trenirao Zemun, a onda je postao pomoćnik u Bonu koji je potom i preuzeo. Radio je potom u Oldenburgu,