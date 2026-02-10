Poznati Bosanac preuzeo Hapoel: Vodiće ekipu u Ligi šampiona

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
Poznati Bosanac preuzeo Hapoel: Vodiće ekipu u Ligi šampiona

Iskusni stručnjak iz Bosne i Hercegovine, poznati trener Predrag Krunić postao je novi strateg ekipe Hapoela iz Holona, potvrdio je ovaj izraelski klub putem svojih javnih glasila.

Ovo je već bilo najavljeno ranije, a sada je stigla potvrda. Predrag Krunić je dobio ugovor do kraja sezone, a onda će odlučiti o njegovoj sudbini u zavisnosti od rezultata. Krunić će debitovati već u Ligi šampiona, gde Hapoel igra protiv neugodne ekipe Ritasa iz Litvanije. Inače, Predrag Krunić ima 58 godina, a trenerskim poslom se bavi još od 1994. On je prvo trenirao Zemun, a onda je postao pomoćnik u Bonu koji je potom i preuzeo. Radio je potom u Oldenburgu,
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Bajernova greška košta više od tri miliona evra po golu! Njegov dolazak se nikako nije isplatio, a evo šta ga čeka

Bajernova greška košta više od tri miliona evra po golu! Njegov dolazak se nikako nije isplatio, a evo šta ga čeka

Kurir pre 1 sat
Sa Srbijom uzeo zlato na EP, sada poručuje: "Uradićemo sve da nastavimo takmičenje u Ligi šampiona"

Sa Srbijom uzeo zlato na EP, sada poručuje: "Uradićemo sve da nastavimo takmičenje u Ligi šampiona"

Telegraf pre 4 sati
Ministar odbrane BiH pozvao Dodika da pokrene otcepljenje Republike Srpske ako ima hrabrosti

Ministar odbrane BiH pozvao Dodika da pokrene otcepljenje Republike Srpske ako ima hrabrosti

Danas pre 7 sati
Dokle će Dodik nekažnjeno negirati genocid u Srebrenici?

Dokle će Dodik nekažnjeno negirati genocid u Srebrenici?

Danas pre 7 sati
Konaković: Predložiću da Dodik i Cvijanović svaki mesec idu u SAD, doprinose NATO putu BiH

Konaković: Predložiću da Dodik i Cvijanović svaki mesec idu u SAD, doprinose NATO putu BiH

Danas pre 9 sati
Dodik: 'Pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti je naš politički cilj'

Dodik: 'Pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti je naš politički cilj'

Slobodna Evropa pre 1 dan
"Žuta podmornica" grabi ka Ligi šampiona: Viljareal deklasirao Espanjol

"Žuta podmornica" grabi ka Ligi šampiona: Viljareal deklasirao Espanjol

Kurir pre 5 sati

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaLiga ŠampionaLitvanijaZemun

Najnovije vesti »

Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

Na auto-putu kod Kovilja od danas do 13. februara izmena saobraćaja zbog radova

RTV pre 39 minuta
Zatvara se Kruševačka, menjaju se trase više linija! Izmene u javnom prevozu od 10. februara

Zatvara se Kruševačka, menjaju se trase više linija! Izmene u javnom prevozu od 10. februara

Kurir pre 49 minuta
U Nišu podneto 45.000 zahteva za legalizaciju

U Nišu podneto 45.000 zahteva za legalizaciju

Medijska kutija pre 53 minuta
Ana Grigorović: Dirljivo pitanje predstave "Krokodil" je kako društvo prihvata razlike

Ana Grigorović: Dirljivo pitanje predstave "Krokodil" je kako društvo prihvata razlike

Telegraf pre 23 minuta
Reuters: Sad će predati dva komandna mesta NATO Evropljanima

Reuters: Sad će predati dva komandna mesta NATO Evropljanima

Telegraf pre 53 minuta