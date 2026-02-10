(Mapa) Izveštaj sa fronta: Gori Abrams, nekoliko brigada VSU u ofanzivu u Zaporožju, Rusi napreduju kod Slavjanska i Kupjanska (video)

NI zima ne stišava borbe na frontu u Ukrajini. Naprotiv, bitke u određenim oblastima kao da su dobile na žestini.

Foto Tanjug RUSKI PRODOR KA SLAVJANSKU Na južnom pravcu Slavjanska, ponovo se otkrivaju znaci napredovanja Južne grupe kod Bondarnog. Nekoliko šumskih pojaseva pored sela došlo je pod rusku kontrolu. Prema nekim izveštajima, jurišni odredi su takođe zauzeli „džep“ između Zaliznjanskog i Vasjukovke. Vazduhoplovne snage redovno gađaaku na Slavjansk. Nedavno je tamo pogođena Termoelektrana Slavjansk, kada je došlo do urušavanja jednog od dimnjaka elektrane. VSU