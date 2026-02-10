Snovi kaje Kalas: Eu da tražiti ustupke od Rusije za kraj rata u Ukrajini

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnju politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da će EU predložiti listu ustupaka koje bi Evropa trebalo da traži od Rusije u okviru rešenja za okončanje rata u Ukrajini.

Foto: Profimedia -Svi za stolom, uključujući Ruse i Amerikance, moraju da shvate da su potrebni Evropljani da bi se postigao mirovni sporazum, rekla je Kalas grupi izveštača novinskih agencija u Briselu, prenosi Rojters. Kalas je kazala da Evropska unija priprema listu ustupaka koje smatra neophodnim da Rusija ispuni kako bi se osigurao bilo kakav dugoročni mir u Ukrajini, prenosi AP. -I te uslove ne bi trebalo nametati Ukrajincima, koji su već pod velikim