Srbija najkorumpiranija u regionu: Najniži rezultat od 2012. godine

Vreme pre 2 sata
Srbija najkorumpiranija u regionu: Najniži rezultat od 2012. godine

Srbija je prošle godine dodatno pogoršala rezultat na Indeksu percepcije korupcije i prvi put postala najlošije rangirana zemlja u regionu, saopštila je organizacija Transparentnost Srbija

Srbija je na rangiranju zemalja i teritorija po Indeksu percepcije korupcije (CPI) protekle godine pogoršala svoj rezultat i prvi put je po tom rezultatu najlošija u regionu, saopštila je organizacija Transparentnost Srbija. Indeks Srbije od 33 je za dva poena niži nego prethodne godine i najniži od 2012. godine kada je uvedena postojeća metodologija ocenjivanja, na skali od nula – izuzetno korumpirane do 100 – veoma čiste. Poređenje po poziciji na tabeli u odnosu
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Indeks percepcije korupcije za 2025: Najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Indeks percepcije korupcije za 2025: Najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Biznis i finansije pre 1 minut
Korupcija: Najgora pozicija Srbije u poslednjih 20 godina

Korupcija: Najgora pozicija Srbije u poslednjih 20 godina

Bujanovačke pre 1 sat
Transparentnost Srbija: Novi pad na listi Indeksa percepcije korupcije, Srbija prvi put najlošija u regionu

Transparentnost Srbija: Novi pad na listi Indeksa percepcije korupcije, Srbija prvi put najlošija u regionu

NIN pre 16 minuta
Indeks percepcije korupcije: Srbija prvi put najlošija u regionu

Indeks percepcije korupcije: Srbija prvi put najlošija u regionu

Danas pre 1 sat
Indeks percepcije korupcije za 2025, najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Indeks percepcije korupcije za 2025, najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Beta pre 2 sata
Najgori plasman u protekle dve decenije: Srbija najkorumpiranija u regionu

Najgori plasman u protekle dve decenije: Srbija najkorumpiranija u regionu

Radio 021 pre 2 sata
„Transparency International“ o Srbiji: Dok mladi protestuju protiv korupcije, vlast slabi pravosuđe i krije ugovore

„Transparency International“ o Srbiji: Dok mladi protestuju protiv korupcije, vlast slabi pravosuđe i krije ugovore

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

korupcija

Politika, najnovije vesti »

Brnabić se sastala sa kontroverznim SAD izaslanikom Paolom Zampolijem: Upoznao Trampa i Melaniju, povezivan sa Epstinom

Brnabić se sastala sa kontroverznim SAD izaslanikom Paolom Zampolijem: Upoznao Trampa i Melaniju, povezivan sa Epstinom

N1 Info pre 7 minuta
Ana Brnabić se u tajnosti sastala sa specijalnim američkim izaslanikom Paolom Zampolijem

Ana Brnabić se u tajnosti sastala sa specijalnim američkim izaslanikom Paolom Zampolijem

Danas pre 7 minuta
"Nasiljem hteli da obezbede kontrolu nad KiM" Završnica suđenja u Hagu Tačiju i vođama OVK: Tužilaštvo traži po 45 godina…

"Nasiljem hteli da obezbede kontrolu nad KiM" Završnica suđenja u Hagu Tačiju i vođama OVK: Tužilaštvo traži po 45 godina zatvora zbog zločina nad civilima, otmica i zatočeništava (video)

Blic pre 7 minuta
Marsenić (Novi DSS): Ne sumnjam da Vučić želi da bude premijer, na građanima je da ga spreče

Marsenić (Novi DSS): Ne sumnjam da Vučić želi da bude premijer, na građanima je da ga spreče

Danas pre 2 minuta
Tužilac u završnoj reči Tačiju i ostalima: Optuženi bili ključni članovi štaba OVK, postojao umišljaj

Tužilac u završnoj reči Tačiju i ostalima: Optuženi bili ključni članovi štaba OVK, postojao umišljaj

Sputnik pre 7 minuta