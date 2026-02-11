Zašto Rajaner ulazi u sopstveni sistem remonta motora?

Odluka Rajanera (Ryanair) da od kraja decenije preuzme remont i održavanje avionskih motora u sopstvenim radionicama predstavlja jedan od najznačajnijih strateških poteza kompanije u poslednjih desetak godina.

Iako avio-kompanija već dugo samostalno obavlja veliki deo održavanja svojih aviona, segment motora do sada je ostajao u rukama proizvođača i specijalizovanih MRO centara. To se sada menja. U savremenoj avio-industriji upravo su motori najskuplji i logistički najosetljiviji deo flote. Generalni remont jednog motora košta više miliona dolara, dok rezervni delovi čine i do 80 odsto ukupnih troškova takvih zahvata. Istovremeno, globalni nedostatak kapaciteta za remont