Zelenski popustio: Izbori će se održati?; Samo jedan čovek može da ga "svrgne"

B92
Ukrajina planira održavanje predsedničkih izbora zajedno sa referendumom o mirovnom sporazumu, dok se u Kijevu i dalje raspravlja ko bi mogao da ugrozi mandat Volodimira Zelenskog, dok SAD vrši pritisak na Ukrajinu da zaključi mirovni dogovor sa Rusijom.

Ukrajinsko rukovodstvo, predvođeno predsednikom Volodimirom Zelenskim, počelo je planirati predsedničke izbore u kombinaciji sa referendumom o mirovnom sporazumu, nakon pritiska administracije Donalda Trampa. Prema izvorima Financial Times-a, glasanje bi trebalo da bude održano do 15. maja. Bela kuća, navodno, vrši intenzivan pritisak na Kijev da postigne mirovni dogovor na proleće, jer u suprotnom Ukrajina "rizikuje gubitak sigurnosnih garancija koje pruža SAD".
