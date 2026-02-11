BBC vesti na srpskom

Devet mrtvih i 25 ranjenih u pucnjavi u školi i kući u Kanadi

Policija za sada nije saopštila identitet žrtava i napadača, niti njihov pol i godine.

BBC News pre 1 sat
pucnjava u školi u kanadi
Trent Ernst/Tumbler RidgeLines/via REUTERS
Mesto pucnjave - škola u Tambler Ridžu

Najmanje devet ljudi, a 25 ranjeno, od kojih dvoje teško, u pucnjavi u srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi.

Policija je u školi pronašla šestoro mrtvih, sedma žrtva je preminula na putu ka bolnici, a još dva tela pronađene su u kući blizu škole.

Napadač je takođe mrtav, a policija je saopštila da je povrede sam sebi naneo.

Policija do sada nije saopštila identitet žrtava i napadača ni njihove godine.

Vlasti kažu da znaju identitet napadača, ali nisu otkrile njegovo ime i pol.

Pucnjava se dogodila oko 13.20 sati po lokalnom vremenu.

Dok je na snazi bilo upozorenje stanovništvu da ostanu na bezbednom, osumnjičeni je opisan kao „žena smeđe kose u haljini“.

Kanadski premijer Mark Karni odustao je od planiranog puta u Nemačku, rekavši da je „slomljen užasnom pucnjavom“.

U školskom kompleksu su osnovna i srednja škola, iz kojih je evakuisano oko 1.000 učenika i nastavnika.

Grad Tambler Ridž
Trent Ernst/Tumbler RidgeLines/via REUTERS
Škola u Tambler Ridžu

Grad Tambler Ridž, u kojem živi oko 2.400 ljudi, udaljen je od Vankuvera oko 1.200 kilometara i blizu je granice sa Albertom.

Poznat je po rudnicima uglja i vodopadima.

Tekst će biti dopunjen kako budu pristizale nove informacije.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.11.2026)

BBC News
Nije se ošišao 493 dana, još čeka pet vezanih pobeda Mančester junajteda

Nije se ošišao 493 dana, još čeka pet vezanih pobeda Mančester junajteda

BBC News pre 39 minuta
Kako Trampov svetski poredak utiče na Evropu uoči ključne konferencije o odbrani

Kako Trampov svetski poredak utiče na Evropu uoči ključne konferencije o odbrani

BBC News pre 2 sata
Osvojio olimpijsku bronzu i celom svetu rekao: 'Prevario sam ljubav mog života, kajem se'

Osvojio olimpijsku bronzu i celom svetu rekao: 'Prevario sam ljubav mog života, kajem se'

BBC News pre 3 sata
Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Sve što treba da znate

Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Sve što treba da znate

BBC News pre 4 minuta
Indeks percepcije korupcije: Srbija prvi put najgora na Balkanu

Indeks percepcije korupcije: Srbija prvi put najgora na Balkanu

BBC News pre 22 sata
BBC News

Povezane vesti »

U pucnjavi u srednjoj školi u Kanadi desetoro mrtvih, uključujući napadača

U pucnjavi u srednjoj školi u Kanadi desetoro mrtvih, uključujući napadača

Vreme pre 59 minuta
"U hodnicima se oglasio alarm, uzeli smo klupe i zabarikadirali vrata": prva svedočenja i snimci nakon masakra

"U hodnicima se oglasio alarm, uzeli smo klupe i zabarikadirali vrata": prva svedočenja i snimci nakon masakra

Mondo pre 1 sat
Masakr u kanadskoj srednjoj školi: Devetoro mrtvih, ranjeno više od 25, evakuisano 1.000 učenika i nastavnika

Masakr u kanadskoj srednjoj školi: Devetoro mrtvih, ranjeno više od 25, evakuisano 1.000 učenika i nastavnika

Mondo pre 1 sat
"Devojka smeđe kose u haljini": Jezivi SMS stigao je građanima kada je počeo masakr u školi, sumnja se da je ovo motiv

"Devojka smeđe kose u haljini": Jezivi SMS stigao je građanima kada je počeo masakr u školi, sumnja se da je ovo motiv

Mondo pre 1 sat
Pucnjava u školi u Kanadi: Više mrtvih i 25 povređenih

Pucnjava u školi u Kanadi: Više mrtvih i 25 povređenih

Danas pre 1 sat
Pucnjava u školi u Kanadi: Deset mrtvih, među njima i žena koja je izvršila napad

Pucnjava u školi u Kanadi: Deset mrtvih, među njima i žena koja je izvršila napad

NIN pre 1 sat
Deset osoba poginulo u Kanadi, u pucnjavi u školi i kući, među njima i žena koja je izvršila napad

Deset osoba poginulo u Kanadi, u pucnjavi u školi i kući, među njima i žena koja je izvršila napad

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kanada

Svet, najnovije vesti »

Lavrov u Dumi: Ograničenja Novog START-a na snazi, uz jedan uslov; Epoha dubokih promena u svetu

Lavrov u Dumi: Ograničenja Novog START-a na snazi, uz jedan uslov; Epoha dubokih promena u svetu

Sputnik pre 34 minuta
Hitne poruke iz Austrije: Snižavanje cena energije ključno za oporavak evropske industrije

Hitne poruke iz Austrije: Snižavanje cena energije ključno za oporavak evropske industrije

Blic pre 19 minuta
NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice…

NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice, projektili i avioni

Blic pre 9 minuta
STIŽE NOVI HLADNI TALAS KOJI ĆE OKOVATI EVROPU Prvo obilna kiša, a onda će sneg da zada završni udarac: "Situacija će biti…

STIŽE NOVI HLADNI TALAS KOJI ĆE OKOVATI EVROPU Prvo obilna kiša, a onda će sneg da zada završni udarac: "Situacija će biti ozbiljna"

Blic pre 9 minuta
Lavrov: Nove verzije dokumenta o rešenju za Ukrajinu su "silovanje američkog plana"

Lavrov: Nove verzije dokumenta o rešenju za Ukrajinu su "silovanje američkog plana"

NIN pre 9 minuta