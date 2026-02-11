Osvojio olimpijsku bronzu i celom svetu rekao: ‘Prevario sam ljubav mog života, kajem se’

BBC News pre 21 minuta

Bio je to jedan od najbizarnijih trenutaka u dosadašnjem toku Zimskih olimpijskih igara u Italiji, ujedno i jedan od najbizarnijih intervjua nekog sportiste nakon što je osvojio medalju na najvećem sportskom takmičenju na planeti.

Nekoliko trenutaka po osvajanju bronzane medalje u biatlonu, Norvežanin Sturla Holm Legreid priznao je uživo na televiziji da je prevario njegovu devojku i da se sada iskreno kaje i da bi učinio sve samo da mu se vrati.

Dvadesetosmogodišnjak, koji je osvojio njegovu prvu olimpijsku medalju u pojedinačnoj konkurenciji u biatlonu u trci na 20 kilometara, rekao je da je pre šest meseci pronašao ljubav svog života, ali da ju je tri meseca kasnije prevario.

„Bila je to moja najveća greška“, dodao je.

Legreid je rekao da je, otkako je devojci priznao prevaru, to bila „najgora nedelja u njegovom životu“.

„Postoji neko što bih želeo da podelim, a ko možda ovo ni ne gleda“, rekao je za norvešku državnu televiziju NRK.

„Pre šest meseci sam upoznao ljubav mog života - najlepšu i najsrdačniju osobu na svetu. Pre tri meseca sam napravio najveću grešku i prevario je.

„Samim tim što sam je upoznao već sam svojio zlatnu medalju u životu i siguran sam da postoji mnogo ljudi koji će stvari videti drugačije, ali ja imam oči samo za nju.

„Ovih poslednjih nekoliko dana, sport mi je bio na drugom mestu.

„Da, voleo bih da mogu ovo da podelim sa njom.“

U potonjoj izjavi za drugi norveški medij, list VG, nastavio je:

„Jedini način da ovaj problem rešim je da joj sve kažem i sve stavim na sto, i da se nadam da će mi ona oprostiti i nastaviti da me voli kao dosad.

„Ispovedio sam se za nju, a sada i za ceo svet. Nemam šta da izgubim.

„Želim da budem dobar uzor, ali moram da priznam kada napravim grešku.“

Sedmostruki svetski šampion završio je na trećem mestu u biatlonu - kombinacija trčanja na skijama i gađanja iz puške - iza šampiona Johana-Olava Botna, takođe Norvežanina, i Erika Peroa iz Francuske.

Bila je to druga olimpijska medalja za Legreida, koji je osvojio zlato u štafeti na Igrama u Pekingu 2022. godine.

„Nadam se da Johanu (osvajaču zlata) nisam pokvario dan", rekao je Legreid, odgovarajući na pitanja novinara posle ispovesti pred kamerama državne televizije.

„Ne znam da li je to što sam uradio bio pravi način ili ne, ali bio je to moj izbor.

„Doneo sam odluku da kažem svetu šta sam uradio, pa možda postoji šansa da će ona (devojka) videti koliko mi zaista znači - možda i neće, ali ne želim da mislim da nisam pokušao sve da je vratim.

„Ne želim da ukradem drugima vreme za radovanje.

„Nadam se da će se ljudi ovime baviti samo dan ili dva. A ti zauvek ostaješ osvajač olimpijske zlatne medalje“, rekao je Legreid o kolegi iz reprezentacije i njegove ispovesti.

Petostruki olimpijski šampion Johanes Tingnes Be, koji je sada stručni komentator na norveškoj državnoj televiziji, doveo je u pitanje vreme Legraidovog priznanja.

„Ovo je kao grom iz vedra neba.

„Njegov postupak je bio pogrešan - videli smo momka koji stoji pred kamerama i kaje se.

„Nažalost, njegov izbor vremena i mesta bili su potpuno pogrešni“, rekao je Be, bivši reprezentativni kolega Legreida.

Dok je prelazio ciljnu liniju, osvajač zlatne medalje, Johan-Olav Botn je uzvikao ime pokojnog norveškog reprezentativca Siverta Gutorma Bakena.

Baken je pronađen mrtav 23. decembra 2025. u hotelskoj sobi na severu Italije, na oko dva sata od mesta gde se održavala trka u biatlonu.

„Celu poslednju deoniocu bio mi je u glavi, bio je sa mnom.

„I, da, to je bilo više kao osećaj zajedničkog prelaska ciljne linije, a videti kako uz moje ime piše broj jedan bilo je zaista posebno“, rekao je emotivni Botn.

Legreid je dodao: „Na startnoj liniji bilo nas je pet Norvežana - jedan je posmatrao odozgo. Ovo je bilo za Siverta.“

