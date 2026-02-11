Naslovne strane za sredu, 11. februar 2026. godine

Beta pre 6 minuta

Dnevni listovi na naslovnim stranama za sredu, 11. februar 2026, pišu o devojčici koja je preminula u čačanskoj bolnici, o potencijalnim izborima koje je vlast najavila krajem godine, o pretnjama koje su dobili opozicionari pred lokalne izbore u Kuli, o završnoj reči na suđenju bivšim vođama Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i drugim temama.

ALO - Istoričar Čeda Antić tvrdi: "Blokaderima AI piše program". Prognoza Ivana Ristića: "Malo snega, malo sunca".

BLIC - List piše o smrti devojčice iz Čačka koja je preminula tokom operacije krajnika u tekstu "Zašto je operacija krenula po zlu". "Krajem godine biraćemo i parlament i predsednika?", o mogućnosti da predsednički i parlamentarni izbori u Srbiji budu spojeni. "Za kilogram mesa sa kostima radimo sat i 20 minuta", o podacima u vezi sa efektivnošću rada.

VEČERNJE NOVOSTI - "Kurti počeo udare na univerzitet u Mitrovici", o zahtevu da se Fakultet tehničkih nauka iseli iz zgrade u kojoj je godinama. List piše o smrti četvorogodišnje devojčice iz Čačka.

DANAS - List piše da načelnik PU Novi Sad neće odgovarati zbog vređanja studenata, u tekstu "Visoki oficiri policije izuzeti od odgovornosti". "Pretnje eksplicitnim sadržajima kao legalna politička borba", o pretnjama osvetničkom pornografijom koje su upućene opoziciji u Kuli putem društvenih mreža.

INFORMER- Centralna tema hapšenje glavnog urednika lista, zato što je u sudu snimao telefonom tužioca, pod naslovom "Vučićević priveden bez ikakvog razloga". Upozorenje Emanuela Makrona: "Evropa će nestati za pet godina".

KURIR - Javnost i dalje ne zna ko su kandidati studentske liste, list piše da su "kao guske u magli". Predsednik Srbije komentarisao planove opozicije "Opozicija htela da iskoristi mlade ljude da ih dovedu na vlast."

NOVA - "Otvara se put za najveću izbornu krađu do sada", o nacrtu izmena izbornih zakona koji su nedavno stigli u skupštinu Srbije. "SAJ se raspada pod novom komandom", o navodima da specijalna jedinica ima poteškoće u funkcionisanju.

POLITIKA - List piše da je kinesko tržište velika šansa za srpske proizvođače vina. "Ruši se međunarodni poredak nastao nakon Drugog svetskog rata" o napetim odnosima među velikim silama. "Svirepost i surovost ekstremnih razmera" o predlogu haškog tužilaštva da bivše vođe OVK dobiju po 45 godina zatvora zbog ratnih zločina.

SRPSKI TELEGRAF- O snimcima nadzorne kamere pod naslovom "Ovo je dokaz da je Epstin ubijen". O detaljima otmice pevača "Istraga u dva pravca".

