"Kuvali smo velikoj prijateljici Ceci Ražnatović" Čeda Jovanović u javnosti sa cimerom: "Zbog svojih opredeljenja plaćam cenu, prešlo je to i na Acu" (video)

Čeda je istakao važnost održavanja svojih principa i ličnih vrednosti.

Aca je izrazio zahvalnost i uživanje u interakcijama sa Jovanovićem. Političar Čeda Jovanović i njegov cimer Aca Kos pojavili su se večeras na snimanju emisije Ognjena Amidžića. Čeda je bio u košulji i odelu, dok je Aca za ovu priliku poneo rolku, a pred kamerama su se dotakli folk dive Cece Ražnatović, kao i Jovanovićeve ćerke. - Nismo imali tremu pred emisiju, što bi? - rekao je Čeda. - Mi volimo iznenađenja. Slogan "odustaćemo nikad" sam počeo da koristim kad