"Legalizovao bih gej brakove" Čedomir Jovanović o istopolnim odnosima: "Foliranti"

Blic pre 1 sat
"Legalizovao bih gej brakove" Čedomir Jovanović o istopolnim odnosima: "Foliranti"

Aleksandar Kos je govorio o životu sa Jovanovićem Oni su isticali koliko su bliski i da pružaju podršku jedno drugom Čedomir Jovanović otkrio je nepoznate detalje odnosa sa Aleksandrom Kosom sa kojim živi već neko vreme.

On je potom sve iznenadio kada je govorio o legalizaciji gej brakova. Ognjen Amidžić upitao je Čedu i Acu da li bi pre legalizovali nedozvoljene supstance ili gej brakove, a dok je Kos šaljivo rekao "Cecu" odbijajući da da precizan odgovor, Čeda je poručio: - Mogu ja da odgovorim, gej brakove. Zato što bi onda skinuli gaće svim folirantima, pedofilima, koji su vitezovi patrijarhalne Srbije. Kod kuće biju ženu, a na poslu t***ju šofera - rekao je Jovanović. Aca Kos
