"Svaki dan ga pitam koliko me voli od 1 do 10, on kaže 110" Aca Kos o intimi sa Čedom: "Devojke mu prilaze da ga grle i ljube, to me nervira! Prelaze granicu"

Blic pre 1 sat
"Svaki dan ga pitam koliko me voli od 1 do 10, on kaže 110" Aca Kos o intimi sa Čedom: "Devojke mu prilaze da ga grle i ljube…

Političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj i cimer Aleksandar Kos u emisiji kod Ognjena Amidžića govorili su o njihovom odnosu.

Aca Kos je progovorio o tome šta ga najviše nervira kada njih dvojica zajedno izađu u grad. Naime, Čeda i Aca Kos su igrali igricu u kojoj je trebalo da otkriju koliko se njih dvojica zapravo dobro poznaju, a tom prilikom je Aca priznao mali ritual koji imaju on i Čeda koji, inače, žive zajedno već tri godine. - "Hadrijanove memoare" mi je više puta čitao... Jer ja ne volim previše da čitam, on mi svako veče pred spavanje čita knjige - priznao je Aca. Na pitanje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Čedu pitali da li se poljubio sa muškarcem, on odgovorom šokirao: "Svaki dan se..." Aca Kos ga odmah prekinuo!

Čedu pitali da li se poljubio sa muškarcem, on odgovorom šokirao: "Svaki dan se..." Aca Kos ga odmah prekinuo!

Telegraf pre 47 minuta
"On je živeo sa mojom Jelenom" Čeda Jovanović priznao da Acu Kosa zna 20 godina: "Uvukao sam ga u vrtlog"

"On je živeo sa mojom Jelenom" Čeda Jovanović priznao da Acu Kosa zna 20 godina: "Uvukao sam ga u vrtlog"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čedomir JovanovićČeda Jovanović

Zabava, najnovije vesti »

Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Publika ne želi AI savršenstvo – želi čoveka

Radar pre 47 minuta
Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama…

Radmila kipti od besa zbog reči rodbine iz Srbije: Doputovala iz Nemačke na svadbu bratanice, pa je stavili na stubu srama zbog životnog brodoloma

Blic pre 32 minuta
"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

"Biće teško, ali zbog porodice ću isplivati" Darko Lazić promenio život iz korena: "Kolege me ne slušaju" (video)

Blic pre 37 minuta
Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera…

Ana Kokić se zbunila na pitanje o Čedi i Aci: "Par, kako to mislite?", prokomentarisala političara i njegovog cimera: "Privlače pažnju" (video)

Blic pre 7 minuta
Parfem je idealan poklon za Dan zaljubljenih: Mali vodič da pogodite miris iz prve!

Parfem je idealan poklon za Dan zaljubljenih: Mali vodič da pogodite miris iz prve!

Kurir pre 7 minuta