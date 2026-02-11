"Ubo me je u stomak i počeo da viče Alahu ekber" Časna sestra iz Hrvatske izmislila napad, sama sebi zarila nož, kamere sve snimile (foto)

Blic pre 6 sati
"Ubo me je u stomak i počeo da viče Alahu ekber" Časna sestra iz Hrvatske izmislila napad, sama sebi zarila nož, kamere sve…

Tužilaštvo predlaže uslovnu kaznu zatvora i novčanu kaznu za lažno prijavljivanje Dokazi pronađeni u njenom domu potvrdili su da časna sestra ne govori istinu Časna sestra Marija, pravog imena T.

Z. (35), treba krivično da odgovara i bude sankcionisana jer nije govorila istinu kada je krajem prošle godine prijavila da ju je na ulici napao migrant, ubo nožem u stomak i počeo da viče "Alahu ekber". Ona se zapravo povredila sama u svom domu u Zagrebu, nožem koji je prethodnog dana kupila u Tediju u Importanne Galeriji za četiri evra – to je suština optužnice Opštinskog državnog tužilaštva u Zagrebu, koje je sestru Mariju optužilo za lažno prijavljivanje
Ključne reči

HrvatskaZagrebTužilaštvo

