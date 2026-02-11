Ni Arena, ni Pionir: Zvezda morala da potraži i treću dvoranu u kojoj će igrati prvi meč druge faze ABA lige kao domaćin

Košarkaši Crvene zvezde će u okviru 28. kola Evrolige igrati u četvrtak protiv Olimpijakosa u Pireju, a onda će započeti i TOP 8 fazu ABA lige protiv Igokee kao domačini.

Goste iz Republike Srpske neće u nedelju dočekati ni u „Beogradskoj areni“, niti „Pioniru“, već u, za njih trećoj hali ove sezone, „Ranku Žeravici“ (nekadašnja Hala sportova), kako stoji na sajtu takmičenja. Zvezda ne može da igra u novobeogradskoj dvorani kako će tamo istog dana igrati Partizan i Budućnost. Kada je reč o hali „Aleksandar Nikolić“, u njoj se trenutno održava Evropsko prvenstvo u MMA, koje se završava baš u nedelju 15. februara.