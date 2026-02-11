Ništa od povratka na teren: Novak Đoković odustao od učešća na prestižnom turniru

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Ništa od povratka na teren: Novak Đoković odustao od učešća na prestižnom turniru

Turnir ATP serije 500 u Dohi startuje u ponedeljak, 16. februara.

Za učešće na turniru u prestonici Katara je bio prijavljen i Novak Đoković, međutim organizatori su saopštili da vlasnik 24.grend slem titule neće biti deo takmičenja, zbog akumuliranog umora. A post shared by Qatar ExxonMobil Open (@qemopen) – Kataru ćeš nedostajati. Želimo ti brz oporavak – poručili su na mreži Instagram srpskom asu. Moglo se i očekivati da će Đoković otkazati učešće, budući na napore koje je imao tokom Australijan opena, a i činjenica da
