Od 14. do 17. februara besplatan ulaz u Etnografski muzej

Danas pre 7 sati  |  Beta
Etnografski muzej u Beogradu najavio je danas da će povodom Sretenja, biti besplatan ulaz četiri dana – od 14. do 17. februara.

U saopštenju piše i da će tokom prazničnih dana muzej raditi po uobičajenom radnom vremenu. Etnografski muzej je najavio i otvaranje izložbe posebne muzejske vrednosti, u suboti, 14. februara, uz, kako je naveo, jedinstven, otmen, najlepši predmet koji se prvi put predstavlja javnosti i vredan je divljenja. Podsetili su da „Sretenje ima i dubok verski i narodni značaj“, te da taj dan simbolično označava susret zime i leta. Prema narodnom verovanju, neudate devojke
Kurir pre 1 sat
Blic pre 22 minuta
Kurir pre 18 minuta
Telegraf pre 22 minuta
Kurir pre 1 sat
Blic pre 4 sati