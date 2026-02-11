Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)

Danas pre 53 minuta  |  Beta/V. R.
Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)
U Premijer ligi su na programu mečevi 26. kola. Fudbaleri Čelsija odigrali su na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Lidsa 2:2 (2:0) i prekinuli niz od četiri uzastopna trijumfa u engleskom prvenstvu. Prednost domaćem timu je doneo Žoao Pedro golom u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Kol Palmer pogotkom iz penala u 58. minutu. Vođstvo Čelsija smanjio je Lukas Nmeča golom iz penala u 67. minutu, a izjednačenje Lidsu doneo je Noa Okafor pogotkom u 73. minutu. Napadač
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Slavni fudbaler najavio tužbe nakon objave dokumenta o njegovoj povezanosti sa aferom Epstin

Slavni fudbaler najavio tužbe nakon objave dokumenta o njegovoj povezanosti sa aferom Epstin

Danas pre 6 sati
Ne pomaže ni sjajni Vanja, Napoliju se ovih dana cela sezona srušila na glavu, Komo penalima do polufinala Kupa

Ne pomaže ni sjajni Vanja, Napoliju se ovih dana cela sezona srušila na glavu, Komo penalima do polufinala Kupa

Sportske.net pre 24 sata
Fudbal: Spartak se sporazumno rastao sa Markovićem i Stanojevim

Fudbal: Spartak se sporazumno rastao sa Markovićem i Stanojevim

Subotica.com pre 24 sata
Frajburg preživeo "golgotu" protiv drugoligaša u Berlinu, ali preko penala se domogao polufinala Kupa

Frajburg preživeo "golgotu" protiv drugoligaša u Berlinu, ali preko penala se domogao polufinala Kupa

Sportske.net pre 24 sata
Ovo može samo fudbal: Lester – Sautempton od 3:0 do 3:4!

Ovo može samo fudbal: Lester – Sautempton od 3:0 do 3:4!

Sport klub pre 24 sata
Kad se vraća Vlahović?

Kad se vraća Vlahović?

Sportske.net pre 24 sata
(VIDEO) Prijateljski meč u Rusiji: Fudbal ili MMA?

(VIDEO) Prijateljski meč u Rusiji: Fudbal ili MMA?

Sport klub pre 24 sata

Ključne reči

ČelsiFudbalLondonPremijer liga

Sport, najnovije vesti »

Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)

Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)

Danas pre 53 minuta
ATP Roterdam: Hamad kao srećni dobitnik eliminisao 39. na svetu

ATP Roterdam: Hamad kao srećni dobitnik eliminisao 39. na svetu

RTV Novi Pazar pre 22 minuta
Međedović uspešan u prvom kolu Roterdama

Međedović uspešan u prvom kolu Roterdama

RTS pre 18 minuta
Neredi u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu albanske vlade

Neredi u Tirani: Demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu albanske vlade

Danas pre 53 minuta
ZOI - Domaćin slavio u brzom klizanju na kratkim stazama

ZOI - Domaćin slavio u brzom klizanju na kratkim stazama

Sportske.net pre 37 minuta