Premijer liga: Čelsi ispustio dva gola prednosti, Vest Hem prekinuo pobednički niz Junajteda (VIDEO)

U Premijer ligi su na programu mečevi 26. kola. Fudbaleri Čelsija odigrali su na svom terenu u Londonu nerešeno protiv Lidsa 2:2 (2:0) i prekinuli niz od četiri uzastopna trijumfa u engleskom prvenstvu. Prednost domaćem timu je doneo Žoao Pedro golom u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Kol Palmer pogotkom iz penala u 58. minutu. Vođstvo Čelsija smanjio je Lukas Nmeča golom iz penala u 67. minutu, a izjednačenje Lidsu doneo je Noa Okafor pogotkom u 73. minutu. Napadač