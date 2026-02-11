(Foto) Ovo su prve slike masakra u srednjoj školi. Napadač izvršio samoubistvo, policija blokirala prilaz; najmanje 10 mrtvih, više od 25 povređenih

Dnevnik pre 32 minuta
(Foto) Ovo su prve slike masakra u srednjoj školi. Napadač izvršio samoubistvo, policija blokirala prilaz; najmanje 10 mrtvih…

U srednjoj školi u gradu Tambler Ridž u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi, dogodila se pucnjava u kojoj je ubijeno deset osoba, uključujući napadača, saopštile su vlasti.

Osumnjičena osoba je identifikovana kao "ženska osoba u haljini sa smeđom kosom". Pucnjava se dogodila oko 13.20 časova po lokalnom vremenu, prenosi BBC. Policija je u školi pronašla šest mrtvih osoba, dok je sedma preminula na putu ka bolnici, a dve osobe su pronađene bez znakova života u kući koja se nalazi blizu škole. Policija veruje da su dva smrtna slučaja iz te kuće povezana sa incidentom u školi. Osoba koja je pucala takođe je pronađena mrtva, a policija
