Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

Euronews pre 57 minuta  |  Autor: Tanjug
Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

Albanski ministar odbrane Piro Vengu izjavio je da će ove godine biti održana zajednička vežba Albanije, Hrvatske i Prištine.

Vengu je, posle sastanka načelnika generalštabova oružanih snaga Albanije i Hrvatske i komandanta tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), koji je danas održan u Skadru, u objavi na Fejsbuku naveo da je sastanak još jedan korak u okviru sporazuma Albanije, Hrvatske i Prištine o saradnji u oblasti odbrane i istakao da je fokus bio na zajedničkim vežbama i obuci za suočavanje sa bezbednosnim izazovima i hibridnim pretnjama. "Prva trilateralna vežba biće održana 2026.
