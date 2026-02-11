Aleksić u Mrčajevcima: Dok svet štiti svoje proizvođače, Srbiju vode grobari poljoprivrede

U svim ozbiljnim državama poljoprivrednik koji proizvodi hranu i hrani svoj narod je gospodin i uživa poštovanje, samo je u Srbiji rob, što je posledica odluka vlasti, rekao je danas predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić na protestu udruženja proizvođača mleka u Mrčajevcima.

On je poručio da će Narodni pokret Srbije podneti zvaničan zahtev za hitno sazivanje skupštinskog Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kako bi se razmotrila aktuelna situacija povodom zahteva podnetih Vladi Republike Srbije od strane Udruženja poljoprivrednika ”Šajkača” – Čačak i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja – Kraljevo. Danas govorim kao jedan od vas. Na njivi i u traktoru sam od kada znam za sebe. Treća sam generacija sa svojim