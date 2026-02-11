Radno vreme Doma zdravlja povodom Dana državnosti
Glas Šumadije pre 21 minuta | Nikoleta Jošović
Povodom Dana državnosti Srbije, Sretenja, obaveštavamo Vas da su nedelja, ponedeljak i utorak 15, 16. i 17. februar 2026. godine neradni dani u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.
Dežurstvo se organizuje po već utvrđenom rasporedu: Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br.4 u ul. Svetozara Markovića 15.02,16.02,17.02.2026.god od 07,00 do 00,00 časova; Zdravstvena ambulanta Stragari Ponedeljak i utorak od 07,00 do 12,00 časova u ambulanti; 12,00 do 14,00 časova na terenu. nedelja od 08.00 do 14.00 u ambulanti; od 14,00 do 18,00 časova na terenu Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece, U centralnom punktu u ul. Svetozara Markovića br.