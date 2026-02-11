U Timočkoj Krajini tmurno i hladnije od ostatka Srbije

Glas Zaječara pre 8 sati  |  Pratite Glas Zaječara za
U Timočkoj Krajini tmurno i hladnije od ostatka Srbije

U Srbiji će danas biti toplije u odnosu na prethodne dane, ali će u košavskom području i dalje duvati pojačan vetar.

Jutro je osvanulo uz temperature ispod nule, dok će najviša dnevna dostizati i do 16 stepeni. Pre podne će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost. Magla ili niska oblačnost zadržaće se po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije. Tokom poslepodneva očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, koje će u večernjim satima i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu. Najniža temperatura kretaće
