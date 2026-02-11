Stanković progovorio o Erakoviću: Evo koja je poruka trenera Crvene zvezde posle plasmana u četvrtfinale Kupa!

Hot sport pre 1 sat
Stanković progovorio o Erakoviću: Evo koja je poruka trenera Crvene zvezde posle plasmana u četvrtfinale Kupa!

Trijumf bez mnogo stresa! Na stadionu FK Budućnost u Dobanovcima,, odigrao se duel osmine finala Kupa Srbije između domaće Budućnosti i Crvene zvezde.

Crveno-beli su slavili na ovom meču rezultatom 4:1, u meču gde je sve bilo rešeno u praktično prvih deset minuta. Posle meča reč je imao Dejan Stanković: – Prelep ambijent. Krenuo bih od toga, leepo popodne u Dobanovcima. Uspeli smo da izrotiramo, da se adaptiramo i prođemo dalje. Čestitke Dobanovcima, svima iz kluba. Bio je lep ambijent. – Tu je Eraković, ovo je prvi nastup. Videćemo sada. Već u subotu je sledeća utakmica, posle se spremamo za Evropu. Videćemo šta
