Ministarka trgovine tvrdi da će proizvođači od 1. marta imati prostor da smanje cene: Nije svima profit jedini interes

Ministarka trgovine Srbije Jagoda Lazarević izjavila je danas da će proizvođači imati prostor da snize cene proizvoda jer su poslednjom uredbom o ograničavanju marži, koja ističe 1. marta, odmrznute cene, i da je vreme za sistemska rešenja.

Ona je za RTS rekla da je ta uredba od početka bila instrument privremenog karaktera, te da su dobavljači bili značajno relaksirani jer su bili oslobođeni od rabata i da sada imaju finansijski prostor da snize cene. "Nije svima profit jedini interes, razgovaramo sa velikim brojem kompanija i trgovaca koji imaju zdrave poslovne modele i bitan im je promet. Pratimo primere dobre prakse u svetu, gde se trgovci bore da snize cene i da povećavaju promet. To smo