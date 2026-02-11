Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Insajder pre 37 minuta
Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Nezadovoljni mlekari danas su, kako su i najavili, blokirali put u centru Mrčajevaca, gde su traktorima zaustavili saobraćaj na dva sata. Na protestu u Mrčajevcima održali su i minut ćutanja za četvorogodišnju devojčicu Emu iz Čačka koja je preminula nakon operacije krajnika. Na skupu su, pored proizvođača mleka, prisutni i građani, dok okupljanje obezbeđuje policija. Za to vreme mlekari u Kniću prosuli su više stotina litara mleka.

Podsetimo, više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni otkupnom cenom i velikim uvozom mleka najavilo je da će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, rekli su za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja. Mlekari zahtevju da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja. Predstavnici Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i udruženja
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

(VIDEO) Najmasovniji protest do sada, prosute tone mleka: Poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu i put u Kniću

(VIDEO) Najmasovniji protest do sada, prosute tone mleka: Poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu i put u Kniću

N1 Info pre 3 minuta
Proizvođači mleka blokirali Ibarsku magistralu – prosute tone mleka

Proizvođači mleka blokirali Ibarsku magistralu – prosute tone mleka

Vreme pre 28 minuta
Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva blokirali Ibarsku magistralu, mlekari u Kniću prosuli 5.000 litara mleka

Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva blokirali Ibarsku magistralu, mlekari u Kniću prosuli 5.000 litara mleka

Newsmax Balkans pre 13 minuta
N1: Poljoprivrednici trpeli pritiske BIA pre protesta

N1: Poljoprivrednici trpeli pritiske BIA pre protesta

Danas pre 23 minuta
Protest srpskih poljoprivrednika iz Čačka, Kraljeva i Knića

Protest srpskih poljoprivrednika iz Čačka, Kraljeva i Knića

Vesti online pre 33 minuta
Mlekari i poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu kod Mrčajevaca

Mlekari i poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu kod Mrčajevaca

RTS pre 3 minuta
Proizvođači mleka blokirali Ibarsku magistralu, traže zaštitu domaćeg mleka (FOTO, VIDEO)

Proizvođači mleka blokirali Ibarsku magistralu, traže zaštitu domaćeg mleka (FOTO, VIDEO)

Danas pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaČačakMleko

Ekonomija, najnovije vesti »

(VIDEO) Najmasovniji protest do sada, prosute tone mleka: Poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu i put u Kniću

(VIDEO) Najmasovniji protest do sada, prosute tone mleka: Poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu i put u Kniću

N1 Info pre 3 minuta
Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Insajder pre 37 minuta
Nova ekonomija: U Zvezdarskoj šumi planirane stambene zgrade

Nova ekonomija: U Zvezdarskoj šumi planirane stambene zgrade

Forbes pre 33 minuta
Teški dani za industriju odeće nakon odlaska Benettona iz Srbije

Teški dani za industriju odeće nakon odlaska Benettona iz Srbije

Biznis.rs pre 23 minuta
Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva blokirali Ibarsku magistralu, mlekari u Kniću prosuli 5.000 litara mleka

Poljoprivrednici iz Čačka i Kraljeva blokirali Ibarsku magistralu, mlekari u Kniću prosuli 5.000 litara mleka

Newsmax Balkans pre 13 minuta