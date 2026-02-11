Prosipanje mleka i blokada puta u Mrčajevcima: Mlekari traže zaštitu domaće proizvodnje (FOTO)

Nezadovoljni mlekari danas su, kako su i najavili, blokirali put u centru Mrčajevaca, gde su traktorima zaustavili saobraćaj na dva sata. Na protestu u Mrčajevcima održali su i minut ćutanja za četvorogodišnju devojčicu Emu iz Čačka koja je preminula nakon operacije krajnika. Na skupu su, pored proizvođača mleka, prisutni i građani, dok okupljanje obezbeđuje policija. Za to vreme mlekari u Kniću prosuli su više stotina litara mleka.

Podsetimo, više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni otkupnom cenom i velikim uvozom mleka najavilo je da će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, rekli su za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja. Mlekari zahtevju da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja. Predstavnici Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i udruženja