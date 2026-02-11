Uhapšeni Novosađani zbog proizvodnje i prodaje narkotika: Policija im pretresla stanove i automobile!

Kurir pre 59 minuta
Uhapšeni Novosađani zbog proizvodnje i prodaje narkotika: Policija im pretresla stanove i automobile!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su D.

K. (1984) i M. M. (1992) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. - Pretresom kuće D. K., policija je pronašla oko 300 grama amfetamina i vagu za precizno merenje - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad. Kako su dodali u saopštenju, sumnja se da je, prethodno, on kupio drogu od M. M. u čijem je stanu i vozilu policija, takođe, pronašla amfetamin, oko 70 grama marihuane
